В Югре официально открыли несколько ледовых переправ

В Югре введены в эксплуатацию первые пять ледовых перепав межмуниципального значения. Как сообщают в МСЧ, три переправы открыты на реке Северная Сосьва в Березовском районе на автозимниках Игрим – Анеева; Березово – Ванзетур – Игрим и Березово – Ванзетур.

Также принята в эксплуатацию переправа на протоке Чуанель на автозимнике Березово – Ванзетур. В Белоярском районе открыта ледовая дорога через реку Лыхма на автозимнике Белоярский – Полноват.

Максимальная разрешенная грузоподъемность переправ – 10 тонн. В Ханты-Мансийском районе открыты две технологические переправы грузоподъемностью 5 тонн. Всего в зимний период 2018-2019 годов на водных объектах региона планируется ввести в эксплуатацию 85 ледовых переправ.

Напомним, за последнее время из-за непрочного льда в Югре утонуло несколько человек. Так, в ноябре в Нижневартовском районе целая семья провалилась под лед на снегоходе, затем в Кондинском районе утонул трактор с трактористом, а 9 декабря в 20 километрах от поселка Шеркалы провалился в реку УАЗ с людьми.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.12.18

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