В коррумпированном югорском городе сменили главного полицейского

В Пыть-Яхе назначен новый глава городской полиции. Должность занял Николай Демчук, он пришел на место Дмитрия Данченко, уволенного по выслуге лет. Сегодня новый начальник был представлен коллективу заместителем начальника УМВД России по ХМАО Михаилом Ереминым.

Кроме сотрудников правоохранительных органов с новым руководителем ОМВД познакомились глава Пыть-Яха его первый заместитель и председатель гордумы.

«Михаил Еремин провел оперативное совещание, в ходе которого определил приоритетные направления дальнейшей работы с учетом складывающейся оперативной обстановки, а также дал оценку результатам оперативно-служебной деятельности отдела», – сообщили в УМВД по ХМАО. Там добавили, что Николай Демчук, приступивший к исполнению обязанностей, заявил о продолжении курса на защиту граждан от преступных посягательств, поддержание стабильной оперативной обстановки и обеспечение экономической безопасности.

Николай Демчук родился в 1980 году в городе Новоукраинка Кировоградской области Украинской ССР. В 2001 году окончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году с должности участкового уполномоченного ОВД г. Радужный, в 2011 году возглавил отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Радужному. В ноябре 2017 года назначен на должность начальника ОП – 2 УМВД России по Сургуту.

Напомним, что власть в Пыть-Яхе довольно коррумпированная – чиновники и руководители МУПов города один за другим становятся фигурантами уголовных дел. Скоро перед судом предстанет директора МУП «Управление городского хозяйства», по чьей вине бюджет города лишился 89 млн рублей. Возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении бывшего первого заместителя города Шахемира Керимова, и экс-заместителя главы по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Али Джабраилова, предъявившего при устройстве в мэрии поддельный диплом.

Пыть-Ях, служба информации

Пыть-Ях. Другие новости 11.01.19

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