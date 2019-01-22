Югорский депутат попросил прокурора списать населению долги за газ, как в Чечне

Депутат думы Югорска Антон Пантин написал обращение на имя окружного прокурора Евгения Ботвинкина с просьбой списать с жителей ХМАО невозвратные долги за газ по примеру Чечни. Автор письма напоминает, что прокуратура Чеченской Республики провела проверку ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» и выяснила, что ресурсники нарушали закон и внутриведомственные приказы. В компании не составляли документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию.

В результате задолженность с населения списана не была, а требования Газпрома об ее оплате, по мнению прокуратуры, создали социальное напряжение и могли привести к акциям протеста.

«В Ханты-Мансийском автономном округе задолженность населения за потребленный газ перед «Газпром межрегионгаз Север» составляет значительную цифру, что так же сказывается на уровне социальной напряженности в обществе, – сообщается в заявлении депутата Пантина. – Прошу провести аналогичную проверку ресурсоснабжающей организации на предмет исполнения установленных законодательством и внутриведомственными документами действий, необходимых для списания дебиторской задолженности населения Югры, которая в силу истечения сроков данности стала безнадежной к взысканию».

Напомним, после того, как Заводской районный суд Грозного постановил списать с населения Чечни долги за газ в размере 9 млрд рублей депутаты и общественники из десятков других регионова страны обратились в прокуратуру с требованием поступить так же. Накануне глава министерства строительства и ЖКХ России, экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что не поддерживает инициативу о прощении коммунальных долгов гражданам.

Югорск, служба информации

Югорск. Другие новости 22.01.19

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