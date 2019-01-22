Министр Якушев выступил против списания коммунальных долгов по примеру Чечни

Глава министерства строительства и ЖКХ России, экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что не поддержит инициативу о списании всем гражданам долгов за коммунальные услуги.

Об этом министр заявил накануне. По его данным, на конец ноября 2018 года, общая задолженность перед РСО составляет 1,238 трлн рублей, а задолженность населения – это 750 млрд рублей.

«Нужно понимать источник. За счет кого списываем? Дискуссию можно разводить после того, как появится ответ на этот вопрос. И с точки зрения дисциплины, и того что цифра [долга] эта немаленькая, и понимая того, что у нас много других проблем, я, наверное, эту инициативу не поддержу», – цитирует министра РИА Новости. Якушев также отметил, что для малообеспеченных россиян существуют субсидии.

Напомним, ранее Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения республики за газ в размере 9 млрд рублей, чтобы избежать социального напряжения. После этого в других регионах страны прозвучали предложения о списании задолженности за газ.

Тюмень, служба информации

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