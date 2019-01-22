«Газпром» официально подтверждает долги Чечни за газ на 16 млрд рублей

«Газпром межрегионгаз Грозный» подтвердил данные о сумме задолженности жителей Чечни за поставленный газ в размере более, чем 9 млрд рублей. Ранее заместитель гендиректора по реализации газа компании Рустам Амерханов назвал в эфире одной из радиостанций появление данных о сумме «информационным вбросом».

Компания «Газпром межрегионгаз Грозный» направила в Верховный суд Чечни апелляцию на решение Заводского районного суда столицы республики о списании жителям города 9 млрд рублей долгов за поставленный газ, сообщает пресс-служба компании.

Там также подчеркнули, что задолженность составляет 9,353 млрд рублей, и она образовалась с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года. В компании подчеркивают, что общая задолженность всех потребителей в республике превышает 16 млрд рублей, а непосредственно население задолжало 13,2 млрд рублей.

Ранее заместитель генерального директора «Газпрома» Рустам Амерханов назвал «информационным вбросом» сообщения о том, что суд в Грозном обязал компанию признать безнадежными к взысканию накопленный жителями Грозного долг в 9 миллиардов рублей. Амерханов утверждал, что сумма в резолютивной части решения суда не фигурирует.

Как писал «Новый День», в суд с требованием о списании долгов населения Чечни за поставленный газ обратилась прокуратура Чечни. В иске говорилось, что существующая задолженность грозит Грозному социальной напряженностью и протестами. Суд удослетворил требования прокуратуры, признав задолженность безнадежной к взысканию.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.01.19

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