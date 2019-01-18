Жителям Чечни простили 9 млрд рублей долгов за газ

Районный суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере 9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Чечне. Суд удовлетворил иск прокуратуры, так как «Газпром межрегионгаз Грозный», по мнению слуг Фемиды, не исполнил требования законодательства и не составил документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности невозможно взыскать.

Требования оплатить коммунальные долги создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения, подчеркнули в прокуратуре. В октябре прошлого года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов «за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество».

Поводом для вмешательства прокуратуры и последующего судебного разбирательства стало отключение из-за значительной задолженности газоснабжения в доме, где проживала многодетная семья, не имеющая материальной возможности расплатиться с газовиками. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чиновники приняли неприемлемое решение, вместо того чтобы вникнуть в проблему и попытаться помочь.

Как напоминает РИА «Новости», ранее благотворительный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, возглавляемый матерью главы Чечни, в священный для мусульман месяц Рамадан погасил долги за электроэнергию 3 тысячам малоимущих абонентов республики.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 17.01.19

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