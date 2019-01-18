«Газпром» оспорит решение суда Грозного о списании 9 млрд рублей долгов населения

ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» намерено оспорить решение суда в Грозном, который постановил списать с населения 9 млрд рублей долгов за поставленный газ, сообщили в пресс-службе компании. «Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадежная. Намерены обжаловать решение суда», – заявил представитель компании

Как писал «Новый День», Заводской районный суд Грозного признал компанию виновной в незаконном бездействии, из-за которого у населения образовалась задолженность в размере 9 млрд рублей. По мнению прокуратуры, компания не составляла документов, которые требовались для списания дебиторской задолженности населения, оказавшейся безнадежной из-за истечения сроков исковой давности. Одновременно, утверждали в прокуратуре, массовые требования «Газпром межрегионгаза» о выплате долгов создавали социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения.

Отметим, что в разделе пресс-релизов «Газпром межрегионгаз Грозный» сообщения, начиная с 2016 года, посвящены вопросам взыскания долгов с населения. В последнем сообщении от 15 февраля 2018 года указывается, что только в январе 2018 года компания направила в суды Чечни иски на сумму более 54 млн рублей.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 18.01.19

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