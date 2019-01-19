«А мы чем хуже?» Долги за газ требуют списать по всей России

Требование отказаться от взыскания с населения долгов за газ подхватили по всей России.

Напомним, районный суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере 9 млрд рублей. Такое решение объяснили тем, что долги в силу истечения сроков исковой давности взыскать невозможно, а требования оплатить коммунальные долги создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения.

Вердикт суда вызвал большой резонанс: в прокуратуру обратились депутаты Смоленской областной Думы, заявившие, что в основе российской правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов федерации, поэтому долги должны быть списаны и в Смоленской области.

Затем один из депутатов Государственной думы направил запрос в прокуратуру Курской области, потребовав защитить интересы курян и по примеру чеченских коллег списать долги населения за газ.

С аналогичной просьбой обратился в прокуратуру своего региона один из членов Госсовета Чувашии:

«ЧР – ЧР: Чеченская Республика и Чувашская Республика. Так похожи. И в обеих есть миллиардные долги за газ. Ну, в Чечне прокуратура выиграла суд и помогла списать безнадёжные 9 миллиардов, которые негативно сказывались на соцнапряженности граждан. А мы чем хуже? Ничем, поэтому написал обращение прокурору ЧР В. Пословскому и попросил провести аналогичную прокурорскую проверку деятельности филиала Газпрома в Чувашии», – сообщил политик в соцсетях.

А один из членов Совета Федерации и вовсе предложил списать долги всем россиянам: «Принцип равенства и права должен соблюдаться по всей стране. Аргументация, чтобы люди не возмущались: тогда давайте всем нам прощать задолженности», – заявил он.

Между тем, Газпром намерен обжаловать решение грозненского суда.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.01.19

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