В Чечне объяснили списание долгов населения за газ

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание 9 млрд рублей долгов жителей республики за газ. Он отметил, что у республики прав не больше, чем у других регионов, но в сфере газификации есть своя история и специфика.

Он напомнил, что республика не пользовалась газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже». В связи с этим, подчеркнул он в эфире радиостанции «Говорит Москва», что Чечня не должна платить задолженность, которая образовалась за время ведения боевых действий. «И я считаю, что это совершенно правильно. Чеченский народ не должен платить за тот газ, который непонятно – вообще поступал или не поступал», – подчеркнул министр.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе районный суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере 9 млрд рублей. Такое решение объяснили тем, что долги в силу истечения сроков исковой давности взыскать невозможно, а требования оплатить коммунальные долги создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения.

Вердикт суда вызвал большой резонанс: в прокуратуру обратились депутаты Смоленской областной Думы, заявившие, что в основе российской правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов федерации, поэтому долги должны быть списаны и в Смоленской области.

Затем один из депутатов Государственной думы направил запрос в прокуратуру Курской области, потребовав защитить интересы курян и по примеру чеченских коллег списать долги населения за газ.

С аналогичной просьбой обратился в прокуратуру своего региона один из членов Госсовета Чувашии:

«ЧР – ЧР: Чеченская Республика и Чувашская Республика. Так похожи. И в обеих есть миллиардные долги за газ. Ну, в Чечне прокуратура выиграла суд и помогла списать безнадёжные 9 миллиардов, которые негативно сказывались на соцнапряженности граждан. А мы чем хуже? Ничем, поэтому написал обращение прокурору ЧР В. Пословскому и попросил провести аналогичную прокурорскую проверку деятельности филиала Газпрома в Чувашии», – сообщил политик в соцсетях.

А один из членов Совета Федерации и вовсе предложил списать долги всем россиянам: «Принцип равенства и права должен соблюдаться по всей стране. Аргументация, чтобы люди не возмущались: тогда давайте всем нам прощать задолженности», – заявил он.

Между тем, Газпром намерен обжаловать решение грозненского суда. В компании отрицают, что сумма списания долга жителям Грозного за газ составляет 9 млрд рублей. Заместитель гендиректора по реализации газа компании Рустам Амерханов назвал появление данных о сумме «информационным вбросом».

«В решении Заводского районного суда города Грозного эта сумма на самом деле в резолютивной части не указана вообще, даже не знаю, откуда она могла появиться. Сумму мы не озвучивали, ее никто не озвучивал. Формулировка в решении суда: обязать «Газпром межрегионгаз Грозный» применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности», – приводит ТАСС слова Амерханова.

В Кремле определенную позицию по этому вопросу не выработали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация является «чрезвычайно сложной». Он заявил, что при решении проблемы недопустимо игнорировать ни требования компании, ни интересы простых людей.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 22.01.19

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