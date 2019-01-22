Генпрокуратура пожурила прокуратуру Чечни за иск о списании долгов за газ И велела поддержать «Газпром» в суде

Генеральная прокуратура России сочла необоснованным иск чеченской прокуратуры к компании «Газпром Межрегионгаз Грозный» о списании более 9 млрд рублей долгов населения республики за газ и поручила прокурору Чечни поддержать позицию газовой компании при рассмотрении апелляции в Верховном суде ЧР. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства. В прокуратуре Чечни проводится служебная проверка.

Генпрокуратура назвала иск республиканской прокуратуры незаконным, поскольку по закону «истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности». «Такая задолженность подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания. Нереальность взыскания определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом», – пояснили в надзорном ведомстве.

Генеральная прокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы жалобы «Газпром Межрегионгаза Грозный» в суде апелляционной инстанции. «Одновременно внимание прокурора Чеченской Республики обращено на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций», – добавили в ведомстве и подчеркнули, что «в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка».

Ранее, 20 декабря прошлого года Заводской районный суд Грозного удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора Чечни к компании «Газпром Межрегионгаз Грозный». На поставщика была возложена обязанность в течение месяца со дня вступления в силу решения суда списать дебиторскую задолженность от реализации газа для населения, по которой истек срок исковой давности.

В иске прокуратуры говорилось, что существующая задолженность грозит Грозному социальной напряженностью и протестами. Суд в итоге удовлетворил требования прокуратуры, признав задолженность безнадежной к взысканию.

По данным компании «Газпром Межрегионгаз Грозный», размер долга составляет 9,353 млрд рублей, и она образовалась с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года. В компании подчеркивают, что общая задолженность всех потребителей в республике превышает 16 млрд рублей, а непосредственно население задолжало 13,2 млрд рублей.

Компания уже направила в Верховный суд Чечни апелляцию на решение Заводского суда Грозного о списании долгов населения за поставленный газ.

Стоит отметить, что вердикт грозненского суда вызвал большой резонанс: на данный момент представители 16 российских регионов (депутаты заксобраний и общественники) обратились в прокуратуру с просьбой защитить интересы местных жителей по примеру чеченских коллег и принять решение о списании пророченных долгов за газ. С подобными обращениями выступили в Смоленской, Курской, Астраханской, Самарской, Ростовской, Липецкой, Ивановской, Саратовской, Омской областях, Санкт-Петербурга, а также Ханты-Мансийского автономного округа, Башкирии, Чувашии, Татарии, Пермского и Забайкальского краев. Ряд из депутатов попросили прокуроров списать долги не только за газ, но и за услуги ЖКХ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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