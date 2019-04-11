Верховный суд Чечни отменил решение о списании 9 млрд рублей долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики. «Решение Заводского районного суда города Грозного отменить, принять новое решение. Исковые требования заместителя прокурора удовлетворить частично», – приводит ТАСС слова председательствующего судьи.

Апелляцию рассматривала коллегия в составе трех судей. Иск прокуратуры удовлетворили в части проведения компанией инвентаризации.

Как писал «Новый День», в январе 2019 года районный суд обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения республики за газ. В суд с требованием о списании газовых долгов жителей ЧР обратилась прокуратура Чечни. В иске говорилось, что существующая задолженность грозит Грозному социальной напряженностью и протестами. Суд удовлетворил требования прокуратуры, признав задолженность безнадежной к взысканию.

«Газпром межрегионгаз» не согласился с решением и обжаловал его. Генпрокуратура в свою очередь сочла иск чеченской прокуратуры необоснованным и поручила прокурору Чечни поддержать позицию газовой компании при рассмотрении апелляции в Верховном суде ЧР.

Стоит отметить, что в других российских регионах предложили взять на вооружение опыт Чечни и тоже списать долги. Соответствующие обращения поступили в прокуратуру от представителей около 20 субъектов РФ. Однако глава Минстроя Владимир Якушев выступил против этого.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявлял, что «Газпром межрегионгаз Грозный» при поддержке региональных властей завершает инвентаризацию дебиторской задолженности в районах республики и проводит разъяснительную работу с населением.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 11.04.19

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