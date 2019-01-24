«Не надо устраивать шоу и упоминать Чечню»: Кадыров высказался насчет списания республике газовых долгов

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение грозненского суда о списании долгов населения республики за газ. Он счел проблему задолженности «устаревшей» и объяснил ее появление двумя военными кампаниями на территории республики. Чеченский лидер при этом назвал «шоу» ситуацию вокруг газового долга. Об этом говорится в сообщении на сайте главы и правительства Чечни.

Кадыров заявил, что судебный вердикт «по духу отражает наличие устаревшей проблемы, обращает всеобщее внимание на нее», но не означает списания долга в 9 млрд рублей. Суд лишь постановил принять меры по списанию «просроченной и безнадежной к взысканию» дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности, указал он. «Насколько это решение соответствует букве закона, судить вышестоящей судебной инстанции», – полагает руководитель Чечни. Однако судебное решение, по его словам, «вызвало бурную реакцию». «Некоторые политики и СМИ стали призывать регионы списывать задолженности населения за газ. Отдельные из них превратили данную проблему в шоу», – отметил Кадыров.

По мнению главы Чечни, заявления ряда политиков и СМИ о том, что суд «списал» долги с населения республики, вводят в заблуждение «жителей Чечни, разных городов и населенных пунктов России». «Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час», – заявил Кадыров.

Глава ЧР также назвал «беспочвенными» разговоры о 9 млрд рублей, которые «якобы простили населению Чечни». «В постановлении суда нет ни одного слова о сумме. Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности», – указал Кадыров, отметив, что «окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», которая охватывает «период продолжительностью девять лет».

Чеченский лидер добавил, что в республике длительное время не вели четкий учет реальных потребителей газа, из-за чего в списки «потребителей» попали десятки тысяч граждан, которые давно уехали из Чечни или погибли во время военных действий. «Естественно, ни у кого нет возможности платить за газ, который не потреблял, или платить по пять раз за один и тот же кубометр газа», – отметил он.

Кадыров при этом напомнил, что «жители Чеченской Республики пережили две тяжелейшие национальные трагедии, которые коснулись всех до единого». «Они не виноваты в том, что международные террористы из 51 страны выбрали Чечню в качестве плацдарма для атаки на Россию», – отметил он.

В завершение глава ЧР призвал регионы, в которых есть проблемы с неуплатой долгов за газ, решать их, «не упоминая при случае и без случая Чечню». Он подчеркнул, что «у себя мы наводим порядок» и не нужно сомневаться «в том, что рано или поздно он будет наведен».

На прошлой неделе стало известно, что районный суд столицы Чечни обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения республики за газ. В суд с требованием о списании газовых долгов жителей ЧР обратилась прокуратура Чечни. В иске говорилось, что существующая задолженность грозит Грозному социальной напряженностью и протестами. Суд удовлетворил требования прокуратуры, признав задолженность безнадежной к взысканию. «Газпром межрегионгаз» обжаловал данное решение. А Генпрокуратура сочла иск чеченской прокуратуры необоснованным и поручила прокурору Чечни поддержать позицию газовой компании при рассмотрении апелляции в Верховном суде ЧР.

Стоит отметить, что в других российских регионах предложили взять на вооружение опыт Чечни и тоже списать долги. Соответствующие обращения поступили в прокуратуру от представителей около 20 субъектов РФ. Однако глава Минстроя Владимир Якушев выступил против этого.

Грозный, служба информации РИА «Новый День»

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