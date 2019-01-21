Кремль ответил на обращения регионов о списании долгов за газ по примеру Чечни

В Кремле отреагировали на сообщения о том, что после списания девятимиллиардовой задолженности за газ в Чечне по всей России подхватили требование отказаться от взыскания с населения «газовых» долгов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что тема списания долгов за газ населению в регионах РФ является очень сложной, а решение подобных вопросов должно учитывать интересы и граждан, и «Газпрома». Чиновник при этом отметил, что в президентской администрации нет какой-либо позиции по этой теме.

«Какой-либо позиции в данном случае не выработано, вопрос чрезвычайно сложный», – сказал Песков. Представитель Кремля отметил, что речь идет о поставке товара конечному потребителю, и компания рассчитывает получить оплату, в том числе «в контексте перспективных инвестиционных программ».

Песков добавил, что невозможно рассматривать эти вопросы в отрыве от интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан.

Ранее районный суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. Такое решение объяснили тем, что долги в силу истечения сроков исковой давности взыскать невозможно, а требования оплатить коммунальные долги создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения. В «Газпроме» заявили о намерении обжаловать решение грозненского суда.

Между тем вердикт суда вызвал большой резонанс: на данный момент представители 15 российских регионов (депутаты заксобратий и общественники) обратились в прокуратуру с просьбой защитить интересы местных жителей по примеру чеченских коллег и принять решение о списании пророченных долгов за газ. С подобными обращениями выступили в Смоленской, Курской, Астраханской, Самарской, Ростовской, Липецкой, Ивановской, Саратовской, Омской областях, Санкт-Петербурга, а также Башкирии, Чувашии, Татарии, Пермского и Забайкальского краев. Ряд из депутатов попросили прокуроров списать долги не только за газ, но и за услуги ЖКХ.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в комментарии «Коммерсанту» отметил, что у населения сформировался запрос на равенство перед законом, которое не должно зависеть от специфики того или иного региона. «Его сейчас и пытаются эксплуатировать», – добавил он. Эксперт предположил, что «история не сможет слишком сильно «зацепить» граждан, в других регионах схожих решений не будет, а шум утихнет через довольно короткое время».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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