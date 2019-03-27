В Югре грейдер засыпал ребенка снегом, мальчика прооперировали

В Когалыме грейдер травмировал ребенка. ЧП произошло в районе школы №2. Во дворе дома по улице Дружбы Народов проводилась расчистка территории от снега. Снегоуборочная техника засыпала снегом девятилетнего мальчика. Ребенок получил травму ноги.

«Ребенок жив, прооперирован, чувствует себя удовлетворительно. В настоящее время мальчик направлен для прохождения дальнейшего лечения в больницу Нижневартовска», – сообщили в мэрии Когалыма.

Следственный комитет начал проверку по факту несчастного случая по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«По предварительной информации машинист грейдера не заметил находящегося вблизи спецтехники ребенка», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Когалым, служба информации

Когалым. Другие новости 27.03.19

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