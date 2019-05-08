Мэр Когалыма получил представление от прокуратуры из-за ребенка, которого придавил грейдер

Мэр Когалыма Николай Пальчиков получил представление от прокуратуры после резонансного ЧП с участием грейдера, который засыпал снегом ребенка. После проверки в надзорном органе пришли к выводу, что в ситуации также виновата администрация города.

«Должностные лица МБУ «Коммунспецавтотехника» не обеспечили своевременную уборку снега и безопасные условия работ, надлежащий контроль за выполнением данных работ со стороны администрации города не осуществлялся. В связи с этим, прокурор в адрес директора учреждения и главы города внес представления об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении», – пояснили в прокуратуре ХМАО.

Напомним, 27 марта 2019 года водитель спецтехники в момент уборки дворовой территории города засыпал восьмилетнего мальчика снегом и придавил его лопатой автогрейдера.

В отношении машиниста следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Когалым, служба информации

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