В Югре будут судить машиниста грейдера, который завалил ребенка снегом

В Когалыме будут судить машиниста автогрейдера, по чьей вине пострадал 8-летний ребенок. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, согласно которому мужчина нарушил правила безопасности при ведении работ.

Напомним, в марте 2019 года машинист, не убедился в том, что рядом с грейдером никого нет, начал расчищать снег во дворе дома. При этом он не подал звуковой сигнал перед началом движения. В результате 8-летнего ребенка, находившегося вблизи спецтехники, придавило снегом и лопатой автогрейдера. Мальчик получил тяжелые травмы ног.

Как сообщает прокуратура ХМАО, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Когалым, служба информации

Когалым. Другие новости 02.07.19

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