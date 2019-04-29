В Югре возбудили дело в отношении машиниста грейдера, который покалечил ребенка

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении машиниста автогрейдера, который покалечил ребенка.

ЧП случилось 27 марта 2019 года. Восьмилетнего мальчика, находившегося вблизи спецтехники, расчищавшей территорию двора от снега, придавило снегом и лопатой автогрейдера. Ребенок получил травмы ног, здоровью был причинен тяжкий вред.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). По версии следствия, машинист действовал в нарушение установленных правил безопасности – не убедился в том, что рядом с автогрейдером нет посторонних лиц и начал работу по расчистке снега, не подав звуковой сигнал перед началом движения.

Когалым, служба информации

Когалым. Другие новости 29.04.19

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