В Югре опять нашли чиновников с фальшивыми дипломами

В администрации югорского поселка Малый Атлым нашли чиновников с поддельными дипломами. Как выяснилось, начальник финансово-экономического отдела и главный специалист по содержанию муниципального жилищного фонда при трудоустройстве принесли в отдел кадров поддельные документы.

В ходе проверки прокуратура сделала запрос в образовательные учреждения, где якобы учились сотрудники администрации. Однако там заявили, что эти люди никогда не числились студентами и дипломы им не выдавались.

«Прокуратура направила материалы проверки в порядке в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении муниципальных служащих возбуждены уголовные дела за использование заведомо подложного документа», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Сразу после проверки прокуратуры поселковые чиновники были уволены со службы.

Напомним, практика использования фальшивых дипломов весьма распространена в Югре. Особенно часто чиновники и политики с липовыми документами встречаются в Пыть-Яхе. В частности, в мае 2019 года там нашли поддельные дипломы у двух депутатов гордумы, одновременно являющихся руководителями муниципальных учреждений.

В марте 2019 года стало известно, что одним из подразделений скандального МУП «Управление городского хозяйства» руководила женщина без соответствующего образования.

В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении замглавы города по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Али Джабраилова. Как выяснилось, у чиновника нет высшего образования, а по месту работы он предъявлял поддельный диплом.

Октябрьский район, служба информации

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