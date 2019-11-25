Экс-полицейские из Югры, которые изощренно пытали задержанных, получили условные сроки (ВИДЕО)

Бывшим полицейским из югорского Пыть-Яха, которые прославились после публикации видео с пытками задержанных, вынесли приговор. Как стало известно агентству, экс-правоохранители получили от 5 до 6 лет лишения свободы условно.

Напомним, что речь идет о публикациях записи с камер видеонаблюдения в ОМВД Пыть-Яха (от 22 декабря 2016 года). На этих жутких кадрах присутствуют и.о. начальника дежурной части ОМВД Пыть-Яха Роман Московских, помощник оперативного дежурного муниципального ОМВД Александр Федоткин и и.о. начальника ОУР ОМВД города Андрей Ходак. На видео запечатлено как административно задержанных граждан подвешивают на дыбу, бьют ногами по голове, приставляют к паху электрошокер. Еще несколько полицейских, спокойно наблюдают за инквизиторами в погонах, кто-то даже помогает удерживать задержанных, но никто не мешает коллегам заниматься истязаниями.

Пытки в ОВД Пыть-Яха

Издевались полицейские над административно задержанными, то есть теми, кто попался на мелкой хулиганке, находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и т.д. По итогам прокурорской проверки в ОМВД Пыть-Яха СУ СКР по Югре возбудило уголовное дело по пп. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств». Полицейских взяли под арест, им было предъявлено обвинение.

Однако затем экс-глава угрозыска Ходак обратился в СК с заявлением о защите своей чести и достоинства, которые опорочили журналисты, показавшие видео с камер наблюдения. «Меня вызывали в следственный комитет, спрашивали, откуда взялось видео. Показали заявление Ходака о защите чести и достоинства, якобы опубликованное видео его порочит. Я сослался на статью 41 ФЗ о СМИ, согласно которому я не вправе разглашать источник информации, кроме как по решению суда. Что дальше Ходак будет делать, я не знаю, может, дойдет до гражданского суда», – рассказал тогда корреспонденту NDNews.ru корреспондент «Общественного телевидения Югры» Михаил Кокорев. Как рассказал югорский журналист, спустя несколько дней после того, как он разговаривал со следователями, его вызвали сотрудники подразделения собственной безопасности в управлениях МВД по Пыть-Яху и ХМАО-Югры. Вопросы те же – от кого получено видео. Дело дошло до обысков в квартирах сотрудников телеканала. Аналогичные звонки поступали не только в эту редакцию.

Несмотря на это, уголовное дело было доведено до суда. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Югры, согласно решению Пыть-Яхского городского суда, бывшего и.о. начальника дежурной части ОМВД Пыть-Яха Романа Московских приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, бывшего помощника оперативного дежурного муниципального ОМВД Александра Федоткина к 6 годам лишения свободы, и бывшего и.о. начальника ОУР ОМВД города Андрея Ходака к 5 годам лишения свободы. Все сроки условные с исправительным периодом 4 года.

Пыть-Ях, служба информации

Пыть-Ях. Другие новости 25.11.19

В Югре изъяли 82 тысячи бутылок и более 200 канистр контрафактного алкоголя. / В центре флебологии «Ангиолайн» скончалась пациентка. / В Сургуте сгорел ресторан: эвакуированы десятки человек, есть пострадавший. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»