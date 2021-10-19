Зеленский признал бессмысленность вопросов про вступление Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла спрашивать руководство Евросоюза о вступлении Украины в состав ЕС, так как решение вопроса не зависит от одного Брюсселя.

«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни [главе Европейской комиссии] госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни [председателю Европейского совета] Шарлю Мишелю», – сказал Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

Если бы членство в ЕС зависело от руководства в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «уже вчера», убежден он.

Украинский президент считает, что проблема в решении вопроса вступления Украины в ЕС сложилась на уровне отдельных государств Европейского союза. По его словам, подготовленные Киевом декларации о готовности поддержать евроинтеграцию Украины пока подписали только четыре из 27 стран Евросоюза, а необходимо согласие всех 27 государств.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине, Грузии и Молдавии понадобится не менее 20 лет, чтобы начать соответствовать требованиям, необходимым для членства в ЕС. Ни одна из этих стран не начала предпринимать необходимые действия для соответствия критериям Евросоюза, констатировала она.

В свою очередь киевский политолог Вадим Карасев заявлял, что ведущие страны ЕС не видят в лице Украины близкого партнера, на интеграцию которого в Евросоюз нужно тратить огромные средства. По его мнению, без согласия Брюсселя, Берлина и Парижа на миллиардные вложения в экономику нового члена ЕС, как это было с Польшей, Венгрией, Чехией и прибалтийскими странами, говорить о перспективах вступления Украины в этот союз бессмысленно.

До этого французский МИД заявил об отсутствии у Украины перспектив вступления в ЕС.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 19.10.21

В Кривом Роге найден мертвым брат бывшего мэра Константина Павлова, который тоже умер, но двумя месяцами ранее. / МВФ в перспективе выделит Украине 700 миллионов долларов. / УЕФА развел Россию и Украину. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»