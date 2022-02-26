Зеленский: Настал решающий момент принять Украину в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в котором поднял вопрос о вступлении Украины в Евросоюз.

«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», – написал Зеленский в своем инстаграме. Он также отметил, что обсудил с главой Евросовета «дальнейшую действенную помощь» стране.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский принял предложение России о проведении переговоров, отметив, что стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса Украины с Россией.

Также сообщалось, что Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета выступить посредником между Украиной и Россией. О готовности стать посредником в переговорах Киева и Москва заявила Венгрия.

Накануне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной. В состав российской делегации войдут представители Минобороны, МИД и администрации президента РФ.

До этого в пятницу Зеленский предложил Путину начать переговоры, чтобы остановить гибель людей.

24 февраля Россия начала военной спецоперацию на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Киев, Наталья Петрова

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