Украина потребует убрать российские войска из Донбасса и Крыма

Киев намерен требовать отвода российских военных из Донбасса и Крыма, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Такой будет позиция Украины на начавшихся в Гомельской области переговорах с российской делегацией, передают «Известия».

Ранее в Гомельской области Белоруссии начались переговоры России и Украины. Место встречи не называется из соображений безопасности. Делегация из России прибыла в Белоруссию накануне и ждала приезда украинской стороны. Из России на переговоры прибыли замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Возглавил делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

Утром 24 февраля Москва начала военную операцию в Донбассе. В ответ Киев ввел военное положение в стране и разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Гомель, Наталья Рязанова

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