WP нашла нарушения Женевской конвенции в действиях Украины

Медиакампания украинских властей с фотографиями пленных и убитых российских солдат может расцениваться как нарушение Женевской конвенции, пишет гаета The Washington Post. Документ защищает военнопленных от «оскорблений и любопытства общественности», а подлинность публикуемых материалов невозможно проверить.

Издание отметило, что Киев публикует в соцсетях видеоролики и фотографии, якобы изображающие убитых или переживающих муки военных из России. Публикации может увидеть любой пользователь, а источники еще и предлагают россиянам убедиться, нет ли на изображениях их близких.

«Украинские официальные лица утверждают, что пугающие изображения предупредят россиян от военных действий. Эта тактика также может быть истолкована как нарушение Женевских конвенций, в которых говорится, что правительства должны всегда защищать военнопленных от «оскорблений и любопытства общественности», – говорится в публикации.

Нарушением международных норм также является невозможность проверить материалы на подлинность. Подобные нарушения могут лишить Украину возможности «привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права», отмечает издание.

Ранее СМИ уличили украинских пропагандистов в создании фейков о военной операции России с использованием фотографий сербских актеров. В Госдуму РФ внесены поправки в Уголовный кодекс о жестком наказании за ложную информацию о деятельности Вооруженных сил РФ в период исполнения обязанностей по защите граждан и государства.

Москва, Наталья Рязанова

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