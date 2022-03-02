Фейки о российских военных: Госдума готовится оперативно принять новую статью в Уголовный кодекс

В нижнюю палату российского парламента внесены поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают жесткое наказание за ложную информацию о деятельности Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, Уголовный кодекс предлагается пополнить новой статьей – 207.3, которая будет предусматривать наказание «за заведомо ложное распространение информации о деятельности наших Вооруженных сил в период исполнения обязанностей по защите граждан и государства», передает «Интерфакс».

Максимальное наказание по первой части этой проектируемой статьи – до трех лет лишения свободы. Если для распространения фейков использовался Интернет, то срок лишения свободы может составить от 5 до 10 лет. Если фейк привел к общественно-опасным последствиям, то предлагается до 15 лет лишения свободы.

Депутат пояснил, что необходимость в статье продиктована большим количеством фейков, которые дискредитируют российскую армию и специальную военную операцию на Украине.

Пискарев уточнил, речь идет о поправках в законопроект, который уже рассмотрен в первом чтении. Таким образом документ может быть оперативно рассмотрен и принят Госдумой.

Москва, Светлана Антонова

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