российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 марта 2022, 20:24 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Сербские актеры стали героями украинских фейков о войне с Россией

Фото: администрация президента Украины

Украинские пропагандисты используют фотографии сербских актеров для создания «геройских» фейков о войне с Россией. В последних публикациях о «героях обороны Украины» были использованы Радош Байич и Никола Койо.

В частности, как пишет «Балканист.ру», Койо «записали» в генералы, а его фото взяли из фильма «Небесная улица», действия которого происходят во время бомбардировок НАТО в 1999 году. «Герой Украины смотрит в окно на охваченный войной Киев», – говорится в публикации.

Сербского актера Байича блогеры называют «духом Киева», пилотом из Житомира, который «за один день уничтожил 16 российских самолётов».

Стоит отметить, что ранее в соцсетях была опубликована фотография еще одного сербского актера – Ненада Окановича.

Артист якобы является украинском солдатом, который «взорвал мост и героически погиб».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Косовские боевики отправляются воевать на Украину / Венгрия отказалась помогать Украине войсками и оружием / «Возвращение в семью народов»: бизнесмен Пригожин обозначил цель РФ на Украине / Британия отказалась обеспечить бесполетную зону над Украиной / «Разоренная и раздираемая противоречиями»: США повторяют на Украине афганский сценарий / Ученый совет УрФУ выразил солидарность жителям ДНР и ЛНР и обещал выделить матпомощь студентам из республик / «Тактика выжженной земли»: США добиваются затяжной кровопролитной войны – до последнего украинского солдата / Спикер парламента Сербии: Запад заинтересован втянуть Украину и Россию в войну

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Сербия, Украина,