Сербские актеры стали героями украинских фейков о войне с Россией

Украинские пропагандисты используют фотографии сербских актеров для создания «геройских» фейков о войне с Россией. В последних публикациях о «героях обороны Украины» были использованы Радош Байич и Никола Койо.

В частности, как пишет «Балканист.ру», Койо «записали» в генералы, а его фото взяли из фильма «Небесная улица», действия которого происходят во время бомбардировок НАТО в 1999 году. «Герой Украины смотрит в окно на охваченный войной Киев», – говорится в публикации.

Сербского актера Байича блогеры называют «духом Киева», пилотом из Житомира, который «за один день уничтожил 16 российских самолётов».

Стоит отметить, что ранее в соцсетях была опубликована фотография еще одного сербского актера – Ненада Окановича.

Артист якобы является украинском солдатом, который «взорвал мост и героически погиб».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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