Россия готова обменять более 500 пленных украинских военных

Международному Красному Кресту переданы данные о более чем 500 попавших в российский плен украинцах. Россия готова их обменять. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«На каждого человека, который попал в плен, скажем так, составляется специальная карточка, написанная им рукописно, чтоб можно было убедиться, что он жив и именно он написал эту карточку, и передается в Красный Крест <...> на сегодня более 500 таких карточек заполнено с нашей стороны и передано в Красный Крест. Это украинские пленные, (...) которых мы готовы обменять», – заявила Москалькова в эфире RT накануне вечером (цитата по «Интерфаксу»).

Омбудсмен отметила, что взаимодействие с Международным Красным Крестом проходит через российское отделение организации. Москалькова при этом указала, что точное число украинцев, находящихся в российском плену, сможет назвать только Министерство обороны РФ. По ее словам, пленных «гораздо больше», чем 500 заполненных на них и переданных Красному Кресту карточек.

Омбудсмен также подтвердила обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Москва, Наталья Петрова

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