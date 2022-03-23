МИД РФ: Москва и Киев провели два обмена пленными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о двух обменах пленными между Россией и Украиной. Сколько человек получилось обменять и когда это произошло, она не раскрыла. В Кремле отказались комментировать обмен пленными.

«Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной», – сообщила Захарова. При этом она подчеркнула, что ЕС «никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как живым щитом и не блокировали их выход в Россию».

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать обмен пленными между Россией и Украиной. Он переадресовал этот вопрос Минобороны РФ. «Это их прерогатива. Все, что касается непосредственно проведения специальной военной операции», – сказал журналистам пресс-секретарь президент РФ.

Напомним, 21 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Международному Красному Кресту переданы данные о более чем 500 попавших в российский плен украинцах. По ее словам, Россия готова их обменять. Омбудсмен также рассказала об обмене девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Москва, Наталья Петрова

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