Более 400 тысяч беженцев прибыли в Россию из Донбасса и с Украины

Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса и украинцев превысило 400 тыс. человек. Только в Ростовской области за получением материальной помощи обратились около 62 тыс. человек.

«В Россию с территории Донбасса и Украины эвакуированы 402 тыс. человек, в их числе свыше 84 тыс. детей. За минувшие сутки – 17,8 тыс. человек», – рассказал источник в силовых структурах ТАСС.

Основной поток идет через Ростовскую область. По данным правительства региона, в 87 пунктах временного размещения сейчас находятся почти 5,5 тыс. беженцев, в их числе 2,7 тыс. детей. Еще 16,6 тыс. человек, среди которых почти половина – дети, отправлены в другие регионы.

С 18 февраля из Донбасса эвакуированы более 342 тыс. человек. Почти 60 тыс. прошли через пропускные пункты в Крыму, Белгородской, Брянской, Курской областях. Всего в ПВР 34 регионов России находятся более 22 тыс. человек, и более 10 тыс. из них – дети.

Ранее МИД РФ рассказал, что часть жителей Украины, эвакуированных в западные страны, пытается перебраться в Россию и просит помощи у российских дипмиссий. При этом европейские власти не намерены интегрировать украинцев в свое общество и планируют отправить всех беженцев на Украину после стабилизации обстановки.

Москва, Наталья Рязанова

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