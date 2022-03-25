ВС РФ разбомбили крупнейшую топливную базу сил Украины

Российские военные точным ударом уничтожили топливную базу в селе Калиновка под Киевом. По данным Минобороны РФ, это был крупнейший запас топлива для украинских воинских частей, из которого продолжали снабжать ВСУ.

Топливная база была уничтожена вечером 24 марта. По словам очевидцев, остатки топлива продолжают гореть и утром 25 марта.

«Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего», – пояснил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

На утро 25 марта по контролем группировки российских ВС оказались Батманка, Троицкое, Михайловка, Красный Партизан и Ставки. Продвижение за ночь составило 4 км.

Группа «ночных охотников» уничтожила семь танков, пять БМП, три БТР, а всего 24 единицы боевой техники. Также авиацией уничтожены два командных пункта, три установки РСЗО, два ЗРК «Бук М-1» и радиолокатор наведения С-300 в районе Днепропетровска. Разбиты 26 сосредоточения боевой техники, два склада боеприпасов, три артиллерийских орудия Д-30, четыре беспилотника.

Военная спецоперация России в Донбассе началась 24 февраля после пробы о помощи от руководства ДЛНР. Независимость донбасских республик Россия признала 21 февраля.

Москва, Наталья Рязанова

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