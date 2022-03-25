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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 25 марта 2022, 14:08 мск

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ЕК готова запустить быстрое принятие Украины в Евросоюз

Фото: ec.europa.eu

Европейская комиссия приняла заявления Украины, Молдавии и Грузии о применении ускоренной процедуры принятия в Евросоюз. Но сроки и результат рассмотрения заявок неизвестны, пишет Welt со ссылкой на источники.

ЕК предстоит решить, могут ли новые страны получить статус кандидата в ЕС. Ведомство готовит запросы, которые через несколько недель уйдут в заинтересованные страны. Источник напомнил, что даже при ускоренной процедуре обсуждение и принятие решения займет продолжительное время.

Итог процедуры предсказать невозможно, добавило издание.

Напомним, Украина подала заявление на вступление в ЕС 28 февраля на фоне начавшейся военной операции России и призвала скорее принять решение. 11 марта лидеры Евросоюза все еще не могли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Ряд стран согласились, что украинские представители посещали европейские саммиты, но без права голоса.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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