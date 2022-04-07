СКР: на Украину приехали наемники из 47 стран

На Украине собрались около 600 иностранцев, готовых за плату с оружием в руках противостоять российским военным. Об этом сообщалось на совещании Следственного комитета в Донецке.

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел выездное совещание по расследованию преступлений против мирных жителей и российских военных. Там же ему доложили о численности иностранцев, выступивших с оружием против российских сил.

«В распоряжении следователей имеется список почти из 600 таких граждан, прибывших на территорию Украины из 47 стран. Проводится работа по установлению их местонахождения, обстоятельств участия в конфликте», – сообщила пресс-служба СКР.

С февраля этого года СКР возбудил 146 дел о преступлениях представителей силовых структур Украины. В производстве органов прокуратуры ДНР находится более трех тысяч уголовных дел. В части из них уже установлены подозреваемые – командиры военных подразделений ВСУ и высшие должностные лица Украины.

4 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев предложил находящимся в Мариуполе украинским военным и наемникам сдаться. Всем, кто сложит оружие добровольно, Минобороны РФ пообещало сохранить жизнь.

Напомним, на одном из американских сайтов местная компания разместила объявление о наборе наемников для Украины. Людям с боевым опытом обещали вознаграждение в 1-2 тыс. долларов при немедленном выезде за границу.

Москва, Наталья Рязанова

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