В США по объявлению набирают наемников для Украины

Американцы с боевым опытом могут заработать от тысячи до двух тысяч долларов в день, если согласятся выехать на Украину, следует из объявления на сайте silentprofessionals.org. Разместившая вакансию американская компания подчеркнула, что специалисты требуются немедленно.

Кандидаты должны иметь не менее пяти лет опыта службы в армии или работы в частной военной компании и хотя бы год отвоевать в другой стране. Претенденты также должны быть в хорошей физической форме, уметь ориентироваться на местности, ходить в разведку и проводить контрразведку, а также разбираться в советских образцах оружия. Первым объявление заметило РИА «Новости».

Местом работы указана Украина, а одной из задач – «тайные операции по эвакуации людей».

Как сообщал «Новый День», президент Украины Владимир Зеленский пригласил в страну иностранцев с боевым опытом, желающих бороться против российских сил. Киев с 1 марта отменил визы для добровольцев «Интернационального легиона обороны Украины». 7 марта было создано «спецподразделение Интернационального легиона» из 20 тыс. человек.

Британские власти призвали своих наемников из числа военнослужащих вернуться с Украины. МИД Сенегала вручил послу Украины ноту из-за вербовки сенегальцев для участия в военных действиях.

Увеличение числа вооруженных людей Украине понадобилось после начала военной спецоперации России в Донбассе. Москва приняла решение после просьбы Донецка и Луганска помочь им защитить территорию республик.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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