Российский «Бастион» уничтожил центр подготовки наемников на Украине

Российские военные уничтожили центр подготовки иностранных наемников ракетами из комплекса «Бастион». Всего за сутки поражен 81 военный объект Украины, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников», – сказал Конашенков на брифинге.

Среди пораженных авиацией и ракетными войсками объектов два пункта управления, установка ЗРК «Оса», три установки РСЗО, 59 районов сосредоточения украинской боевой техники. Российские ПВО сбили два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 и пять беспилотников, среди них два – «Байрактар ТБ-2».

«Высокоточными ракетами в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск», – добавил представитель российского МО.

Как сообщал «Новый День», следователи СКР собрали сведения о 600 иностранных наемниках из 47 стран на Украине. Минобороны РФ предупредило, что наемники из других стран могут не рассчитывать на пощаду в ходе военной спецоперации России в защиту Донбасса.

Москва, Наталья Рязанова

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