Российские военные уничтожили 17 складов боеприпасов для ВСУ

Авиация и артиллерия уничтожили 14 складов с боеприпасами, принадлежащих ВСУ. Средства российской ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Три склада уничтожила российская авиация, еще 14 – ракетчики и артиллерия. Кроме того, поражены 476 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ».

ПВО сбила четыре беспилотника в районе Балаклеи Харьковской области, три в районе Рубежного в ЛНР, один в районе острова Змеиный и один «Байрактар-ТБ2» около Архангельского в Николаевской области.

По данным Минобороны, с начала военной спецоперации уничтожены 807 беспилотников, 164 самолета и 125 вертолетов, а также 360 установок РСЗО и 302 зенитных ракетных комплекса, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, 2998 танков и бронированных машин.

6 мая Белый дом США выделил дополнительные 150 млн долларов на военную помощь Украине. Президент США Джо Байден заявил, что выделенные для Киева средства подошли к концу, но позже палата представителей конгресса США одобрила новый пакет помощи Украине на сумму в 39,8 млрд долларов. 3,4 млрд потратят на военную помощь.

Москва, Наталья Рязанова

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