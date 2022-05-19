Украинские беженцы спалили дом в Германии при попытке сжечь флаг РФ

Беженцы с Украины сожгли дом, в котором временно проживали в Германии. Пожарным они пояснили, что подожгли флаг России. Об этом сообщает издание Bild.
Мигранты снимали процесс сжигания российского флага на видео. Они подожгли полотно с помощью «трансформатора Теслы». В какой-то момент что-то пошло не по плану, пламя перекинулось на стены и дом выгорел практически полностью.
Telegram: Украинские беженцы сожгли дом в Германии
Берлин, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube