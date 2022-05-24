Херсонские власти попросят Россию поставить военную базу в регионе

Власти Херсонской области заинтересованы в размещении в регионе российской военной базы. Замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что руководство будет просить об этом Россию.

Он отметил, что российская армия стала гарантом безопасности региона от постоянных попыток украинских националистов ударить ракетами по селам и городам.

«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», – сказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Херсонскую область перешла под контроль российских военных в середине марта. Уже в начале мая администрация региона заявила, что эти земли должны вернуться в свое историческое русло, то есть войти в состав РФ. А 23 мая в Херсонской области начала действовать бивалютная зона с хождение украинской гривны и российского рубля. В будущем планируется сделать территорию полностью рублевой зоной.

Москва, Наталья Рязанова

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