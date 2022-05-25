Москва усомнилась в желании Киева найти мирное решение

Заявление президента Украины Владимира Зеленского заставляет сомневаться в стремлении к мирному разрешению ситуации, считает замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Он напомнил, что Киев уже участвовал в переговорах безо всяких условий. Заявление Зеленского дипломат считает не конститутивным.

«Мы вряд ли можем оценить это заявление как конститутивное. Украина активно участвовала в переговорах фактически с начала военной операции и не ставила никаких условий. И если сейчас они ставят эти условия, это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение», – цитируют Руденко «Известия».

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина не вернется к столу переговоров, пока не вернет территории, находящиеся теперь под контролем российских военных. «Мы должны отвоевать все наши территории. Мы хотим вернуться туда, где были до 24 февраля. Тогда мы вернемся к столу переговоров», – сказал политик.

Ранее МИД РФ сообщил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса, поэтому обсуждения путей выхода из ситуации прекратились. Министерство ждет от Украины конструктивной позиции и реакции на переданные предложения, чтобы возобновить переговоры.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»