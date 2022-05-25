Литва отправит на Украину вооружения на 15,5 млн евро

Литва отправит на Украину партию вооружений на 15,5 млн евро. Общая сумма военной помощи со стороны Вильнюса достигнет 100 млн евро, заявили в литовском Минобороны.
В новой партии, кроме прочего, планируется передать 20 бронетранспортеров M113, 10 внедорожников для саперных работ и 10 военных грузовиков. Инструкторы продолжат обучать украинских военных, как обращаться с полученным вооружением, говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным Минобороны Литвы, первая партия вооружения ушла на Украину еще до начала российской военной спецоперации. Тогда Вильнюс передал Киеву Stinger, 120-миллиметровые минометы, противотанковые средства, стрелковое оружие и боеприпасы, беспилотники и антидроны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставка Украине тяжелого оружия – это лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пожаловался, что военные запасы ЕС истощены из-за помощи Украине. ЕС с 2008 года сокращал военный бюджет из-за политики жесткой экономии. Сейчас союз задумался над созданием собственных вооруженных сил для обеспечения своей безопасности.
Вильнюс, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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