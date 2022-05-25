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Конфликт на Украине

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Среда, 25 мая 2022, 13:35 мск

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Литва отправит на Украину вооружения на 15,5 млн евро

Фото: pixabay.com

Литва отправит на Украину партию вооружений на 15,5 млн евро. Общая сумма военной помощи со стороны Вильнюса достигнет 100 млн евро, заявили в литовском Минобороны.

В новой партии, кроме прочего, планируется передать 20 бронетранспортеров M113, 10 внедорожников для саперных работ и 10 военных грузовиков. Инструкторы продолжат обучать украинских военных, как обращаться с полученным вооружением, говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным Минобороны Литвы, первая партия вооружения ушла на Украину еще до начала российской военной спецоперации. Тогда Вильнюс передал Киеву Stinger, 120-миллиметровые минометы, противотанковые средства, стрелковое оружие и боеприпасы, беспилотники и антидроны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставка Украине тяжелого оружия – это лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пожаловался, что военные запасы ЕС истощены из-за помощи Украине. ЕС с 2008 года сокращал военный бюджет из-за политики жесткой экономии. Сейчас союз задумался над созданием собственных вооруженных сил для обеспечения своей безопасности.

Вильнюс, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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