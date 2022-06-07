Российские военные уничтожили три пусковых установки С-300 ВСУ

Российские ракетчики и артиллерия уничтожили три установки украинских «Градов» и С-300. Также разбиты переданная Норвегией 155-мм самоходная установка и две гаубицы производства США.

«Ракетными войсками и артиллерией уничтожены 10 единиц бронетехники, три установки РСЗО «Град», три пусковых установки ЗРК С-300 в районе Краматорска. Уничтожена переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Авиация разбомбила девять танков, две установки РСЗО «Град», артиллерийскую батарею. Также за сутки разбиты 50 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, два склада боеприпасов, семь минометов и орудий артиллерии, среди них 203-мм самоходная установка «Пион».

Российские силы уничтожили 41 пункт управления подразделениями ВСУ, 509 районов скопления живой силы и военной техники. Средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников.

Накануне Минобороны РФ в очередной раз предложило военнослужащим украинской армии сложить оружие.

Москва, Наталья Рязанова

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