В Раде заявили об «очень больших потерях» ВСУ в Николаевской области

Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил об огромных потерях ВСУ в Николаевской области. По его признанию, он сам участвует в боевых действиях в этом регионе.

«Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем. Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают «Ураганы», включают «Грады», до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас еще нет тех самых HIMARS», – заявил Костенко в среду в эфире телеканала «Украина-24», чьи слова цитирует «Страна.ua».

В начале июня президент США Джо Байден утвердил очередной пакет военной помощи Украине, который включает в себя, в частности, поставки четырех установок РСЗО HIMARS дальностью до 80 км и боеприпасов к ней.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что украинские силы в Донбассе несут существенные потери в живой силе, вооружении и технике.

Киев, Наталья Петрова

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