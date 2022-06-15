«Калибры» уничтожили украинский склад боеприпасов из стран НАТО

Склад боеприпасов, переданных Украине странами НАТО, в Львовской области уничтожен ракетами «Калибр». Высокоточными ударами также разбита украинская авиатехника на военном аэродроме «Вознесенск», сообщили в Минобороны РФ.

«Высокоточными ракетами «Калибр» в районе Золочева Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777», – говорится в сообщении.

Четыре 155-мм гаубицы М777 и семь орудий полевой артиллерии ВСУ уничтожила российская авиация за минувшие сутки. Она же разбила 10 танков и бронемашин, три минометных расчета, три РСЗО «Град», 18 спецмашин и уничтожила более 300 националистов.

Российские войска также уничтожили большое скопление вооружения и военной техники из Европы и США в районах станций Доброполье, Покровск, Орловщина. Разбиты склады боеприпасов ВСУ около Горского и Верхнекаменского, 45 пунктов управления ВСУ, радиолокационная станция под Лисичанском, станция радиоэлектронной борьбы в районе Малиновки в Харьковской области, узел связи. Поражены 337 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 62 огневых позиции артиллерии.

Российская ПВО сбила украинский самолет Су-25 над Краснопольем в ДНР, шесть беспилотников и перехватила 12 снарядов РСЗО «Ураган» в районах Донецка, Горского и Васильевки.

Накануне «Калибры» разбили арсенал артиллерии ВСУ и два склада боеприпасов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»