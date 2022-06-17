Милиция ЛНР приняла первых сдавшихся украинских военных с «Азота»

Засевшие в промзоне химкомбината «Азот» украинские военные начали выходить и сдавать оружие, рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия «Азот» в Северодонецке украинские военные некоторые приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», – приводит слова Марочко RT.

Ради безопасности сдавшихся представитель ЛНР не уточнил численность тех, кто сдал оружие, и воинские подразделения, к которым они принадлежат.

«Сейчас активно работают заградотряды на территории предприятия. Ну и также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украины», – пояснил Марочко.

По оценкам ЛНР, на начало июня в промзоне химкомбината могли находиться около 800 мирных жителей. 29 мая силы ЛНР освободили Северодонецк, но украинские националисты и военные засели на «Азоте». 15 июня киевские власти сорвали эвакуацию гражданских лиц с завода по гуманитарному коридору в город Сватово.

Северодонецк, Наталья Рязанова

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