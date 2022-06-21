Россия нанесла удар «Ониксами» в ответ на украинскую диверсию в Черном море

Российские войска нанесли удары крылатыми ракетами по аэродрому «Школьный» в районе Одессы в ответ на украинскую атаку на буровые платформы «Черноморнефтегаза».

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что в результате ракетами «Оникс» были уничтожены ангары с украинскими ударными беспилотниками «Байрактар-ТБ2».

Кроме того, по его словам, на острове Кубанский российские военные разбомбили два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М777. «Авиацией ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузлы Одесской области», – добавил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, российские газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1» утром 20 июня подверглись ударам противокорабельных ракет и БПЛА «Байрактар ТБ-2».

«В результате украинской провокации на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря», – заявил Конашенков.

Как сообщал «Новый День», утром 20 июня ВСУ нанесли три ракетных удара по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза» на газовом месторождении в Черном море, в 71 км от Одессы. В момент атаки на платформах находились 109 человек. 3 из них получили ранения, 7 пропали без вести. Пропавшие буровики до сих пор не найдены. В их поисках задействованы военные и авиация.

Пожар на буровой платформе на платформе «БК-1» остановить пока не удается. Огонь перешел к скважине, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»