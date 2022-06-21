Огонь на буровой «Черноморнефтегаза» перешел к скважине

Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза», возникший в ходе обстрела со стороны Украины, остановить пока не удается. Огонь перешел к скважине. Об этом сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось, – цитирует Ковитиди РИА «Новости». – Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются».

До сих пор не найдены и 7 буровиков, пропавшие без вести. В их поисках задействованы военные, вертолеты и авиация.

Как уже сообщал «Новый День», утром 20 июня ВСУ нанесли три ракетных удара по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза» на газовом месторождении в Черном море. В момент атаки на платформах находились 109 человек. 3 из них получили ранения, 7 пропали без вести.

Керчь, Олег Яковенко

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