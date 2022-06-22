Украине не стоит надеяться на ускоренное вступление в ЕС – французский дипломат

Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что ЕС не собирается организовывать ускоренную процедуру по вступлению Украины в сообщество.

По его словам, завтра или послезавтра Евросоюз предоставит Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это ознаменует «начало долгого переговорного процесса с определенными условиями», – отметил дипломат в интервью радиостанции Europe 1. При этом он подчеркнул, что «никакой ускоренной процедуры» и «никаких исключений» для Киева не будет.

Бон напомнил, что для вступления в ЕС необходимо выполнить ряд жестких требований, среди которых – борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ, передает РИА «Новости».

Напомним, 17 июня Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены Евросоюза при условии проведения этими странами ряда важных реформ. Данный вопрос будет обсуждаться на европейском саммите 23-24 июня. Окончательное решение лидеры всех 27 стран – членов ЕС должны будут одобрить единогласно.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что все 27 членов ЕС согласны предоставить Украине статус кандидата на вступление. По его данным, об этом, как ожидается, будет официально объявлено на этой неделе.

Между тем, как отмечают СМИ, могут пройти десятилетия, прежде чем членство Украины в ЕС станет реальностью. Предоставление статуса кандидата не дает никаких гарантий стране ни по срокам, ни по самому факту вступления в Евросоюз.

Париж, Наталья Петрова

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