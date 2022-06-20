«Про переговоры ничего не знаю»: Боррель не смог ответить на вопрос о перспективах членства Украины в ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель затруднился ответить на вопрос о переговорах Украины и Молдавии о вступлении в Евросоюз.

Журналисты поинтересовались у прибывшего на встречу руководителей МИД стран ЕС в Люксембурге главы внешнеполитической службы Евросоюза, смогут ли Молдавия и Украина начать переговоры о вступлении в европейское сообщество до конца 2023 года.

В ответ Боррель заявил: «Я не знаю этого. Все хотят всегда знать о будущих событиях» (цитата по ТАСС).

При этом политик назвал «очень важным шагом» рекомендации Еврокомиссии предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в ЕС и признать европейскую перспективу Грузии. Напомним, что ЕК отложила предоставление Грузии статуса кандидата.

17 июня Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены Евросоюза при условии проведения этими странами ряда важных реформ. Данный вопрос будет обсуждаться на европейском саммите 23-24 июня. Окончательное решение лидеры всех 27 стран – членов ЕС должны будут одобрить единогласно.

Между тем, как отмечают СМИ, могут пройти десятилетия, прежде чем членство Украины в ЕС станет реальностью. Предоставление статуса кандидата не дает никаких гарантий стране ни по срокам, ни по самому факту вступления в Евросоюз.

В Европарламенте, тем временем, призвали не торопиться с принятием Украины в ЕС и «соблюдать осторожность» в этом вопросе.

Москва, Наталья Петрова

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