Киссинджер рассказал о способах закончить конфликт на Украине

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал три способа разрешения ситуации на Украине. В зависимости от развития событий позиция НАТО ослабнет или будет усилена.

При первом сценарии стороны останутся на существующих позициях. То есть Украина потеряет 20% территории, большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». В этом сценарии победа остается за Россией, а значение НАТО станет «не столь решающим», каким считалось, пояснил Киссинджер в интервью The Spectator.

Второй способ – вытеснение России из Крыма – поставит «вопрос о войне с самой Россией».

По третьему сценарию, Киев сумеет оттеснить российские силы на позиции, занимаемые до начала спецоперации. Тогда Москва потерпит поражение, а Киев либо станет частью НАТО, либо наладит тесные связи с альянсом. При этом, Украина будет располагать «крупнейшими сухопутными войсками в Европе» и массой вооружений.

Бывший госсекретарь США предположил, что Киев выбрал третий вариант. Этот же сценарий станет «существенным достижением» для западных стран с учетом того, что НАТО расширится за счет Финляндии и Швеции.

«Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами», – считает политик.

Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад оставить попытки разбить Россию на Украине. Он призвал к переговорам и предостерег от катастрофических последствий для стабильности в Европе, если эскалация продолжится.

Киссинджер также рекомендовал Западу учитывать интересы России и не толкать ее к союзу с Китаем. Тем более сейчас, когда Штаты внутренне даже более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме

Вашингтон, Наталья Рязанова

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