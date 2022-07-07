Экс-советник главы Пентагона допустил исчезновение Украины с карты мира

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор назвал Украину «несостоявшимся» государством. Он допустил, что страна и вовсе исчезнет с карт мира, если не прекратить поставки оружия и не прервать вооруженный конфликт.

«Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет», – заявил Макгрегор в эфире Sky News Australia.

Бывший военный чиновник отметил, что в Европе все больше граждан поддерживают идею прекращения огня и разрешения ситуации путем переговоров.

Как сообщал «Новый день», экс-посол США в СССР Джек Мэтлок предупредил, что Запад не сможет долго поддерживать киевский режим. Украине нужно срочно задуматься, какой вариант для нее приемлем: согласиться на утрату исторических российских территорий или потерять все.

В то же время Белый дом пообещал и дальше оказывать поддержку Украине и спрогнозировал, что в таких условиях борьба в Донбассе будет затяжной.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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