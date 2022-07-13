Киевский режим проводил запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС и скрывал свои действия от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, на станции находился слишком большой объем радиоактивных материалов.

«Режимом Порошенко-Зеленского на АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов», – пояснил Рогов РИА Новости.

По его словам, киевский режим даже после потери контроля над АЭС продолжал мешать контролирующим органам узнать правду о своих действиях.

«Как только стало известно о желании делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС, Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара. Он пошел на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым продолжая скрывать запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами», – пояснил представитель властей региона.

Российские силы взяли под контроль Запорожскую АЭС 28 февраля, вскоре после начала специальной военной операции. Украинские боевики предприняли несколько попыток устроить провокации в районе станции, но они провалились.

В конце мая МАГАТЭ подтвердило, что на ЗАЭС хранятся большие запасы плутония и обогащенного урана. Российские специалисты отметили, что вся работа МАГАТЭ оказались под вопросом, поскольку в самом центре Европы разворачивались события, ставящие под угрозу весь контроль за нераспространением.

Запорожье, Наталья Рязанова

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