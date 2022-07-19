ВС РФ уничтожили 200 националистов запрещенного в РФ «Правого сектора»

Высокоточный удар ВКС России уничтожил до 200 боевиков запрещенного в РФ террористического «Правого сектора» в Запорожье. А также хранилища боеприпасов к вооружениям, полученным Киевом от Запада, сообщили в Минобороны РФ.

«В Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению. Пять складов с боеприпасами, два склада горючего», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

За сутки разбиты семь пунктов управления ВСУ, живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах, четыре взвода РСЗО «Град», 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов орудий Д-30.

Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-24 воздушных сил Украины и четыре беспилотника. Также перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов РСЗО «Ураган».

Накануне российские высокоточные ракеты уничтожили до 250 иностранных наемников, выступающих с оружием на стороне Киева.

Москва, Наталья Рязанова

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